Мухи, крысы и собаки стали гостями неубранных помоек села Авчурино Калужской области

Во вторник, 29 июня, жительница села Авчурино потеряла надежду и обратилась к губернатору на его странице в ВК за помощью. По её словам, уже более двух недель с одной из мусорных площадок не вывозят отходы.

Мухи, крысы, собаки стали постоянными гостями этой помойки. Администрация села бездействует. Стало невозможно жить - жара, запах мусора, рядом жилые дома, поделилась она с нашей редакцией своей бедой.

- Вот за что мы только платим и что нам делать? Куда обращаться? – задает вопросы девушка.

С целью разобраться в ситуации, мы обратились к калужскому региональному экологическому оператору (далее - КРЭО) за комментариями и выяснили, что мусор вывозят регулярно, машины приезжают по графику три раза в неделю, но вывозятся только твердые коммунальные отходы (далее – ТКО).

- Там семь мусорных площадок, - рассказала нам сотрудница КРЭО. - Вместе с ТКО люди складывают и крупногабаритные вещи, ветки деревьев, строительные отходы. Зачастую жители складывают мусор возле контейнеров, прямо на землю, что затрудняет вывоз.

Договор с КРЭО на вывоз иных отходов, не относящихся к ТКО, ни администрация Ферзиковского района, ни администрация села Авчурино не заключали. И проблема именно в этом.

На вывоз не твердых коммунальных отходов администрация села не заключила договор.

Во-первых, для их вывоза нужна специальная техника. Во-вторых, мусоросборщики не имеют права сортировать мусор на контейнерных площадках.

Прямо перед нашим звонком в село Авчурино отправили машину, которая вывезла все отходы, но сотрудница КРЭО, просмотрев фотографии местных жителей, сказала, что на них не ТКО, а мусор, договор на вывоз которого с ними отсутсвует.

При этом, как выяснилось, жители соседних домов рассказывали сотрудникам КРЭО, что недавно кто-то переехал и оставил после себя на помойке крупногабаритные отходы.

В администрации Ферзиковского района нам подтвердили, что они договор на вывоз иных отходов с КРЭО не заключали. По их словам, это должен был сделать глава администрации СП «Село Авчурино» Анатолий ШКАРУПА.

С ним нам связаться нам не удалось. Но ведущий специалист администрации СП Асият ЯРАХМЕДОВА сказала, что такого договора у них, дествительно, нет. Она пообещала созвониться с КРЭО, чтобы его заключить.

После публикации в паблике губернатора и нашего звонка весь мусор с контейнерных площадок вывезли, а в администрации Авчурино пообещали заключить договор с КРЭО. Что мешало сделать это раньше?