Дом-­призрак: как калужане живут в куче кирпичей

Многоэтажку на улице Дружбы, 18, жильцы называют домом-­призраком. Он вроде бы есть, в нём живут люди, но, согласно документам, его не существует — здание не введено в эксплуатацию.

Бесправные

История этих обманутых дольщиков один в один повторяет сотни других. Люди ещё в начале двухтысячных вложили деньги в строительство дома, а остались и без денег, и без квартир.

— Цена при покупке квартир не была низкой. Просто предлагалась рассрочка. 50% от стоимости квартиры платишь сразу, а 50% — в рассрочку, — вспоминает Валентина ТРЕПАЛИНА.

— Было 4 очереди сдачи жилья. Наша — первая. При этом все остальные очереди получили квартиры с доплатой в соседнем подъезде, а мы остались у разбитого корыта, — рассказывает Елена КОРНАЧЁВА.

Застройщик так и не достроил ни одного из запланированных домов на улице Дружбы. Из кирпичей вырос только один подъезд, да и тот лишь с пожарным входом.

— Мы сами всё доделывали: крышу крыли, провели электричество, газ, водоснабжение, тепло. Это делалось за наш счёт, — наперебой рассказывают люди.

Застройщика арестовали, осудили. Но калужанам от этого не легче.

— Нам как обманутым дольщикам принадлежала земля, — добавляет Елена. — Министерство строительства и ЖКХ заключило договор, согласно которому мы должны отмежеваться, чтобы они отдали нашу землю застройщику в обмен на то, что дом достроят и сдадут в эксплуатацию. Это было ещё в 2012 году. Мы согласились и попали в такую яму, из которой даже и не знаю, как будем выбираться.

Дом с двумя адресами

Несколько лет минстрой искал застройщика. Тем временем люди обживали первый подъезд.

— А куда нам было деваться? Многие вложили в эту стройку последние деньги, влезли в долги, — рассказывают обманутые дольщики.

— Мы въехали с дочкой, когда ей было 3 года. Сейчас уже 17 лет будет, — говорит Валентина.

Несколько лет назад застройщика наконец-­то нашли. И люди с радостью наблюдали за тем, как растёт второй подъезд. Поначалу дом обещали сдать в 2015 году, потом — в ­16-м, затем — в 18-м. Калужане терпеливо ждали.

— Чиновники говорили, что это будет один дом с двумя подъездами. Оно и логично. Ведь здание пристраивали к нашей стене. Но потом на втором подъезде появилась табличка с надписью: «Улица Дружбы, 6». И мы поняли, что нас надули, — говорит Владимир Сергеевич. — Получается, что это два разных дома с разными адресами.

— У второго подъезда все коммуникационные линии отдельные, мы к ним не имеем никакого отношения. Газовые трубы проходят отдельно, водоснабжение и теплоснабжение тоже, — рассказывает Елена Леонидовна.

На птичьих правах

Жители этим фактом сильно возмущались.

— Второй подъезд достроен и сдан как отдельный дом. А наш не принимают.

— Мы собственники кучи кирпичей! У нас только доли, с которыми мы ничего сделать не можем.

— При этом платим за все коммунальные услуги.

— Постоянной электроэнергии в нашем подъезде нет, провода — на скрутках, — говорит Владимир Сергеевич. — Подвал не сделан. Если перечислять все недоделки, вашей газеты не хватит. Только у пожарных 27 замечаний. Как недошитое пальто: воротника нет, пуговиц нет, но его пытаются втюхать.

— Да и не втюхать, а дать просто поносить, — добавляет Елена Леонидовна. — Вы, ребята, живите здесь на птичьих правах, а завтра, возможно, мы приедем и всё разрушим.

— У нас даже проектной документации, нужной для сдачи дома, нет. Дом не примут без лифта.

Замурованные

Пристроить к своему подъезду второй, воспользовавшись уже стоявшей стеной, жильцы разрешили с условием, что вход в дом будет из второго подъезда, там же будет и общий лифт. Тем более что изначально он был в проекте.

— Во время стройки шахту лифта заделали, — добавляют калужане.

О том, что в этом месте заделана шахта лифта, можно догадаться, постучав по стене.

Второй подъезд построи­ли, а лифт в первом так и не сделали.

Чтобы отстоять свои права, жильцы обратились в прокуратуру. Там им ответили, что для того, чтобы пользоваться лифтом дома № 6, они должны получить 100%-ное согласие жильцов этого дома.

— Сейчас в министерстве строительства и ЖКХ нам говорят, что сами будут просить жильцов дома № 6 об этом. Взывать к их совести, а если не получится, то судиться, — объясняет Владимир Сергеевич.

— Врут они всё! — кричат женщины.— Даже если и не врут, это всё равно затяжка на годы, — спокойно отвечает пенсионер.

— Дом восьми­этажный. Моя соседка уже даже не спускается вниз, потому что ей тяжело, она не в силах подниматься по ступенькам пожарной лестницы. Ей дети приносят хлеб и молоко, — говорит Владимир Сергеевич. — А если, не дай Бог, случится пожар? Да мы тут заживо сгорим.

— Некоторым не хватает жизни, чтобы дождаться своей квартиры. У нас уже несколько людей умерло, — вздыхает Валентина.

— Если раньше мы обвиняли нашего ­застройщика Домбровского, говорили, какой он нахал, деньги наши ­присвоил, то теперь нам кого обвинять? Вся эта история может длиться веками! — возмущается Елена Леонидовна.

Замурованная шахта в первом подъезде. По слова жильцов, чтобы сделать проектную документацию на лифт, нужно 3 млн. руб., а на реализацию проекта — 7.

Официально

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, куда мы обратились с просьбой прокомментировать эту ситуацию, рассказали, как они видят решение проблемы.

Если кратко резюмировать ответ чиновников, переведя его с тактичного официозного языка на простецкий общеупотребительный, то он поместится в одно предложение: «Да они нас всех уже достали, пусть разбираются сами».

Ну а полностью разъяснения чиновников выглядят так.

Гражданам неоднократно сообщалось, что для получения доступа жителей первой очереди к лифту и для ввода данного дома в эксплуатацию им необходимо:

выбрать уполномоченное лицо для подписания договора подряда и других необходимых документов, заявлений на проведение реконструкции путём объединения двух объектов по адресу: ул. Дружбы, дом 6, корп. 2, и объекта незавершенного строительства: дом 18, ул. Дружбы, с целью обеспечения доступа к лифту жителей дома первой очереди. Точная стоимость выполнения данных работ будет определена после разработки проектно-­сметной документации.

Решить вопрос оплаты собственниками долей в указанном многоквартирном доме первой очереди по договорам на выполнение работ по реконструкции, производству ремонтных работ подъезда и мест общего пользования.

Получить согласие жителей второй и третьей очереди на реконструкцию дома по ул. Дружбы, д. 6, корп. 2.

Решить вопрос направления обращений в уполномоченные органы для получения разрешительной документации, технических условий и иной документации для реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию.

Эта статья была опубликована в №38 газеты «Калужский перекрёсток» от 18.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.