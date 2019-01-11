Лидер роста: вторичка в нашем регионе подорожала так, как нигде

В пятницу, 11 января, портал Яндекс.Недвижимость выпустил исследование, в котором рассказал, как менялись цены на жилье в регионах России в 2018 году.
Как выяснилось, в процентном соотношении самый серьезный рост цен на вторичку – в Калужской области. За год стоимость жилья поднялась на 22% и составила 63800 рублей за квадрат, сообщает РБК со ссылкой на исследование Яндекс.Недвижимость.
При этом в количественном отношении больше всего цены поднялись в Москве.
Так, средняя стоимость квадрата в столице поднялась до 182 000 рублей против 161 000 годом ранее. А в Санкт-Петербурге метр жилья стоит 108 000. При этом, как отмечают аналитики портала, этот уровень цен соответствует 2016 году.
|
Что будет с калужским рынком недвижимости в 2019-м 10.01.2019 11:15
В Турынино появится «депрессивный квартал» 28.12.2018 09:18
Очередной дом снесли в центре Калуги 23.12.2018 21:30
Застройщиков на год освободили от налога 20.12.2018 14:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: