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Лидер роста: вторичка в нашем регионе подорожала так, как нигде

11.01.2019 14:59 1 1728 Сергей ПЕТРОВ, фото из архива www.kp40.ru
Лидер роста: вторичка в нашем регионе подорожала так, как нигде

В пятницу, 11 января, портал Яндекс.Недвижимость выпустил исследование, в котором рассказал, как менялись цены на жилье в регионах России в 2018 году.

Как выяснилось, в процентном соотношении самый серьезный рост цен на вторичку – в Калужской области. За год стоимость жилья поднялась на 22% и составила 63800 рублей за квадрат, сообщает РБК со ссылкой на исследование Яндекс.Недвижимость.

При этом в количественном отношении больше всего цены поднялись в Москве.

Так, средняя стоимость квадрата в столице поднялась до 182 000 рублей против 161 000  годом ранее. А в Санкт-Петербурге метр жилья стоит 108 000. При этом, как отмечают аналитики портала, этот уровень цен соответствует 2016 году.


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фото из архива www.kp40.ru
Тэги: недвижимость жкх
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