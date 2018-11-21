Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 21 ноября
$ 65.59 0.42
75.18 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Как вырастет плата за капремонт с 1 января

21.11.2018 16:22 9 1841 Дмитрий Ивьев
Как вырастет плата за капремонт с 1 января

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 12 ноября подписал постановление правительства об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2019 год. Текст документа на днях опубликовали на официальном портале правовой информации.

Жители многоквартирных домов без лифтов с 1 января будут платить 7,33 рубля в месяц за каждый квадратный метр. Сейчас эта плата составляет 7,03 рубля за «квадрат».

Для собственников квартир в домах с лифтами тариф вырастет с нынешних 8,02 до 8,36 рубля.

Уважаемые читатели! А вы платите взносы в Фонд капремонта? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: жкх коммуналка капремонт
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

На 10 улицах отключат электричество 21.11.2018 17:41

Город сменил подрядчика, отвечающего за уборку 20.11.2018 11:28

Дворцы зарастают мусором: чиновники и подрядчик не могут договориться 19.11.2018 13:01

Тарифы ЖКХ в 2019 году вырастут дважды 14.11.2018 11:11

Кому отключат электричество 2 ноября 01.11.2018 17:11


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр
сб 24 ноября, 08:00
Суббота доноров
Калуга
сб 24 ноября, 12:00
Праздник ко Дню матери
Обнинск
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь

Для детей

пт 23 ноября, 18:00
Чемоданный - кукольный театр "Карусель"! Афиша на ноябрь
Калуга
пт 23 ноября, 18:30
Мастер классы в "День матери"
Силикатный, ДК
сб 24 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 24 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

пт 23 ноября, 18:00
Шоу-балет ALEXANDER. Юбилейный концерт
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
пт 23 ноября, 20:00
 Tabasco band
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Смолфут
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Девушка, которая застряла в паутине
Богемская рапсодия
Блоги компаний

Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области

Вчера 14:44
Новости компаний

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр

Более 3000 калужских компаний выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 Вчера 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.