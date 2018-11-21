Как вырастет плата за капремонт с 1 января

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 12 ноября подписал постановление правительства об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2019 год. Текст документа на днях опубликовали на официальном портале правовой информации.

Жители многоквартирных домов без лифтов с 1 января будут платить 7,33 рубля в месяц за каждый квадратный метр. Сейчас эта плата составляет 7,03 рубля за «квадрат».

Для собственников квартир в домах с лифтами тариф вырастет с нынешних 8,02 до 8,36 рубля.

Уважаемые читатели! А вы платите взносы в Фонд капремонта? Пишите в комментариях!