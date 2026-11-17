В Малоярославце жильцы дождались утепления стены дома
В одном из многоквартирных домов Малоярославца долго не могли утеплить наружную стену. ТСЖ не выполняло решение суда.
Тогда в дело вмешались судебные приставы: с товарищества взыскали 100 тысяч рублей и предупредили, что за неисполнение решения суда грозит уголовная ответственность.
После этого ТСЖ нашло подрядчика и провело нужные работы. Теперь в квартирах стало теплее, а исполнительное производство закрыли.
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