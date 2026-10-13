В старинный калужский дом вернули метлахскую плитку

Работы проведены собственником в усадьбе на Королева, 26. Это здание построено в XIX веке.

Плитку воссоздали по решению суда.

- Воссоздание исполнено специалистами, на основе архивных фотоматериалов с кропотливым изучением узора, пропорций и оттенков плитки, - рассказал 13 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.