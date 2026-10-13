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Недвижимость и ЖКХ

В старинный калужский дом вернули метлахскую плитку

Дмитрий Ивьев
13.10, 08:42
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Работы проведены собственником в усадьбе на Королева, 26. Это здание построено в XIX веке.

Плитку воссоздали по решению суда.

 - Воссоздание исполнено специалистами, на основе архивных фотоматериалов с кропотливым изучением узора, пропорций и оттенков плитки, - рассказал 13 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

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