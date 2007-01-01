Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области установили 300 станций для очистки воды
В Калужской области установили 300 станций для очистки воды

Дмитрий Ивьев
16.04, 12:00
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В регионе подвели итоги пятилетней программы по обновлению водной инфраструктуры, которая шла в рамках федерального проекта «Чистая вода». За это время в области появилось 300 станций водоочистки — их общая стоимость превысила 800 миллионов рублей.

Кроме того, построили девять крупных современных очистных сооружений в Думиничах, Юхнове, Козельске, Перемышле, Медыни, Барятино, Износках, а также в посёлках Воротынск и Товарково. Параллельно проложили и отремонтировали более 250 километров труб водоснабжения и водоотведения — это помогло устранить старые проблемы и снизить потери воды.

Всего на программу направили свыше 4 миллиардов рублей — из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Особый подход применили в небольших и отдалённых сёлах, где строить крупные системы было невыгодно. Там установили компактные модульные станции с многоступенчатой фильтрацией: они очищают воду от примесей, железа, бактерий и обеззараживают её ультрафиолетом. Юбилейная, 300-я такая станция, начала работу в селе Кумовское Бабынинского района.

Главный результат — более 90% жителей области, то есть свыше 900 тысяч человек, теперь имеют стабильный доступ к безопасной питьевой воде.

Калужская область вошла в число регионов-лидеров по вводу таких объектов. Важную роль сыграл механизм бюджетных кредитов: он позволяет списывать до двух третей заёмных средств, если деньги вкладывают в инфраструктуру.

В этом году планируют запустить ещё пять очистных сооружений — в Жиздре, Бабынино, Перемышле, Хвастовичах и деревне Тростье. Также продолжается работа по заявкам жителей: в список на установку модульных станций включены населённые пункты Износковского, Медынского и Спас-Деменского районов.

На 2026 год в региональном бюджете уже зарезервировано 150 миллионов рублей — эти средства пойдут на завершение текущих объектов и подготовку к новым этапам программы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+