На Кубяка бесхозный колодец, беспокоивший жителей год, пообещали засыпать

В среду, 15 апреля, калужанка рассказала о проблемном колодце рядом с домом №16 на улице Малоярославецкой в микрорайоне Кубяка.

По её словам, колодец не могут убрать уже больше года.

— Колодец провалился, и яма становится с каждым днём всё больше, - пишет женщина. - Решите, пожалуйста, этот вопрос. Уже невозможно, скоро вообще не получится проехать.

— Была сформирована комиссия, которая принимает решения по бесхозным колодцам. По итогам обследования комиссия приняла решение о его засыпке. Заключение уже оформлено и подписано. Сегодня направят служебную записку профильным специалистам для проведения работ. После её рассмотрения постараются выполнить засыпку колодца максимально оперативно. Точные сроки, к сожалению, пока назвать не можем.