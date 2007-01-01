На Грабцевском шоссе над тротуаром нависло дерево
В четверг, 16 апреля, калужанка рассказала о нависающем над тротуаром дереве возле дома №88 на Грабцевском шоссе в социальных сетях.
— Прошу спилить ствол дерева, нависающий над тротуаром, - пишет женщина. - Прошлым летом ходили пригнувшись, сейчас появится листва и ветка повиснет ещё ниже.
— Дерево растет на прилегающей территории, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Для его уборки необходимо обратиться в управляющую организацию.
