В Калуге жильцы отказались выселяться из дома с рухнувшей стеной
В Калуге жильцы отказались выселяться из дома с рухнувшей стеной

Дмитрий Ивьев
16.04, 09:32
2 830
Как мы уже рассказывали, обрушение произошло в начале недели в доме №5 на улице Воскресенской.

Проверка комиссии показала, что обрушился штукатурный слой фасада шлакоблочной пристройки дома. Две квартиры, которые есть там, не пострадали.

- В двух квартирах этого дома проживают две калужанки, - рассказали в администрации города. - Им было предложено временное переселение в жилые помещения маневренного фонда, от которого они воздержались.

Управляющая компания в ближайшее время согласуют с собственниками проведение ремонта.

