В Калуге жильцы отказались выселяться из дома с рухнувшей стеной
Как мы уже рассказывали, обрушение произошло в начале недели в доме №5 на улице Воскресенской.
Проверка комиссии показала, что обрушился штукатурный слой фасада шлакоблочной пристройки дома. Две квартиры, которые есть там, не пострадали.
- В двух квартирах этого дома проживают две калужанки, - рассказали в администрации города. - Им было предложено временное переселение в жилые помещения маневренного фонда, от которого они воздержались.
Управляющая компания в ближайшее время согласуют с собственниками проведение ремонта.
