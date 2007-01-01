В Калуге жильцы отказались выселяться из дома с рухнувшей стеной

Как мы уже рассказывали, обрушение произошло в начале недели в доме №5 на улице Воскресенской.

Проверка комиссии показала, что обрушился штукатурный слой фасада шлакоблочной пристройки дома. Две квартиры, которые есть там, не пострадали.

- В двух квартирах этого дома проживают две калужанки, - рассказали в администрации города. - Им было предложено временное переселение в жилые помещения маневренного фонда, от которого они воздержались.

Управляющая компания в ближайшее время согласуют с собственниками проведение ремонта.