В Людиново неприятный запах появился в квартирах
Это произошло из‑за подтопления подвалов сточными водами, сообщил 15 апреля глава района Геннадий Ананьев.
- Специалисты работают на местах: промывают участки сетей, чтобы обеспечить отток воды, - пояснил он. - Сегодня отрабатывают проблемные участки в микрорайоне Сукремль.
Он попросил управляющие компании оказать содействие водоканалу на участках, где работает спецтехника.
