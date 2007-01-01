В Калуге закрыли ресторан на Театральной площади
Здание, в котором располагалось заведение быстрого питания известной сети, собираются снести.
Ранее в марте глава города Дмитрий Денисов рассказывал, что демонтаж проведут до конца весны.
По информации властей, ресторан судом признан самовольной постройкой.
Будут ли что-то возводить на этом же месте, пока не уточняется.
