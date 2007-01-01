Тротуар рядом со станцией Азарово очистили от стекла и мусора
Во вторник, 14 апреля, в нашу редакцию обратился калужанин через сообщения обратной связи.
По его словам, на тротуаре, который ведёт к станции Азарово, много мусора.
— Там, где лестница всё в битом стекле, - пишет мужчина. - Даже невозможно пройти. Большая просьба убрать тротуар от мусора.
— Уборку тротуара на Азаровской выполнили, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства.
