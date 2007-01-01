В Калуге обрушилась стена дома в центре города

Инцидент произошёл рядом с загсом на улице Воскресенской.

Там частично разрушена стена дома №5, который является объектом культурного наследия.

Вечером во вторник, 14 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьи об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Свою проверку также проводит прокуратура.

В администрации Калуги заявили, что обрушился штукатурный слой фасада двухквартирного дома, но сами квартиры не пострадали. В ближайшее время управляющая компания будет проводить собрание жильцов, чтобы решить вопрос о ремонте.