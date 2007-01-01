В сквере на улице Маяковского провалился люк
Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.
По её словам, люк провалился около дома №64 на улице Маяковского в сквере «Солнечный».
— Примите, пожалуйста, меры по устранению проваленного люка, - пишет горожанка.
— Сети бесхозяйные, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Комиссией по открытым брошенным колодцам ведётся работа по подготовке документации для принятия в муниципальную собственность. После того как колодец перейдет в город, сможем принять меры по его ликвидации. Точные сроки обозначить не можем, так как, к сожалению, процедура не быстрая.
