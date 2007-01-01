Жители аварийного дома на улице Карпова ждут расселения
Жители аварийного дома на улице Карпова ждут расселения

Евгения Родионова
13.04, 11:47
В воскресенье, 12 апреля, калужанка рассказала о проблеме с аварийным домом №25 на улице Карпова.

— В этом доме живут люди, стена может рухнуть, - пишет женщина. - Это дом аптекаря Павла Павловича Каннинга, постройка конца 18 века.

— Дом признали аварийным в 2022 году, в действующую программу расселения он не включён, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Расселение возможно в рамках следующей программы. До этого времени можно воспользоваться манёвренным фондом.

