Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Главам Боровска и Людиново поручили разобраться с подтоплениями в подвалах
Главам Боровска и Людиново поручили разобраться с подтоплениями в подвалах

Дмитрий Ивьев
13.04, 09:40
На прошлой неделе в Калужской области уменьшилось общее число жалоб жителей в социальных сетях, но при этом выросло количество обращений по вопросам ЖКХ. Причина — подтопление подвалов в жилых домах Боровска и Людиново.

Люди сообщали, что в подъездах и квартирах появился резкий запах канализации. Вся эта информация быстро попала в местные администрации — специалисты Центра управления регионом передали данные для оперативного реагирования.

На заседании областного правительства 13 апреля заместитель губернатора Константин Горобцов поручил главам Боровска и Людиново взять ситуацию на особый контроль. Он отметил, что весеннее половодье — явление естественное, но это не повод оставлять проблемы без внимания.

Сейчас коммунальные службы обоих городов работают над тем, чтобы откачать воду из подвалов и устранить неприятный запах.

