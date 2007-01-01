В Калуге 10 лет течёт крыша жилого дома

Проблема наблюдается в доме №51 на улице Телевизионной, сообщили в пятницу, 10 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

- В социальных медиа распространяется информация, что в доме 51 по улице Телевизионной города Калуги более 10 лет протекает крыша, что приводит к образованию плесени и негативно сказывается на состоянии здоровья проживающих, - прокомментировали в СК. - Обращения граждан в управляющую компанию и органы власти действенного результата не приносят.

Сейчас ведется расследование.