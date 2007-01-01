В Калуге началась реставрация федерального памятника
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге началась реставрация федерального памятника

Дмитрий Ивьев
10.04, 10:00
Работы ведутся в доме №6 на улице Воскресенской, сообщили в областном управлении по охране объектов культурного наследия.

- Этот дом — живая летопись Калуги, - подчеркнули там. - От ремесленного прошлого XVIII века до элитного квартала XIX столетия. Главная страница его истории связана с именем Иосифа Пестрикова, открывшего здесь в 1869 году богадельню в дар городу.

В доме приведут в порядок фасад, кровлю, системы водоснабжения и канализации.

Работы завершатся к августу нынешнего года.

