В Калуге началась реставрация федерального памятника
Работы ведутся в доме №6 на улице Воскресенской, сообщили в областном управлении по охране объектов культурного наследия.
- Этот дом — живая летопись Калуги, - подчеркнули там. - От ремесленного прошлого XVIII века до элитного квартала XIX столетия. Главная страница его истории связана с именем Иосифа Пестрикова, открывшего здесь в 1869 году богадельню в дар городу.
В доме приведут в порядок фасад, кровлю, системы водоснабжения и канализации.
Работы завершатся к августу нынешнего года.
