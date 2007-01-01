В Калуге началась замена лифтов в многоэтажках

Подрядная организация приступила к работам в доме №160 на улице Суворова. Там ремонтируют два лифта, рассказал 9 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- В этом году в регионе будет заменено 20 лифтов, в том числе в Калуге — 17 лифтов, - пояснил он. - Всего в Калужской области с 2015 года заменено 1190 лифтов.

В региональной программе капитального ремонта находится 3308 лифтов в 1010 домах.