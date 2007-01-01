В Тарусе появилась новая контейнерная площадка
Место сбора мусора обновили на улице Розы Люксембург в районном центре, сообщил в четверг, 9 апреля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Площадка установлена администрацией Тарусы.
- Новая конструкция — это защита от раздувания мусора, удобный подъезд для техники и аккуратный внешний вид, - заявил министр.
