В Тарусе появилась новая контейнерная площадка
Недвижимость и ЖКХ

В Тарусе появилась новая контейнерная площадка

Дмитрий Ивьев
09.04, 08:28
298
Место сбора мусора обновили на улице Розы Люксембург в районном центре, сообщил в четверг, 9 апреля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Площадка установлена администрацией Тарусы.

- Новая конструкция — это защита от раздувания мусора, удобный подъезд для техники и аккуратный внешний вид, - заявил министр.

