Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Власти Калуги анонсировали завершение отопительного сезона
Недвижимость и ЖКХ

Власти Калуги анонсировали завершение отопительного сезона

Дмитрий Ивьев
08.04, 16:23
0 626
В среду, 8 апреля, в публикации управления ЖКХ говорится, что оно наступит скоро.

Точная дата пока не уточняется.

- Скоро наступит официальное завершение отопительного сезона, и специалисты теплоснабжающих организаций г. Калуги приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей на территории городского округа города Калуги, - прокомментировали в управлении. - Также будут проводиться профилактические работы на системах горячего водоснабжения. Все графики отключения горячего водоснабжения будут заблаговременно опубликованы на сайте администрации городского округа города Калуги.

eyJpdiI6IkY5L1BqMEtQQUNwbE93VFMrNXY3Y0E9PSIsInZhbHVlIjoicG1QUjdoajV3eWRCbWRJT0JTZXhveFJ2YW5VcTZpdlFlZmZQOGJScGRGd2g3S01kRDZjSGN2TTc0SUFJcHdJV2pFeUdSZDNHNjlwVk5wMm8wbTZXOE45K01SVEU3TVY0dkR1SnhtMzUwejdGRmhuVXhZRkwyTmRzWU1namJSYzZvL3lmVmU5NjVyNFcybS9DakhPOXc1cU5MRnFNT2M2eW5LOG81UmtWWmd6ajcrSXdaM015YTNPOVFDbm5wQmFQT2tSZzRGbXQwYmp4RGF6TWk0WXZVZkttUlBXamd6OTNOZTI1OHZ0ZmNNWVNheHNUNDY0dFN1d2V1S1JpZitLU2hCWjk3K2xZdUZVRzlPMjRZL1FNcURUcmNqL0pLNVhRaVpHZmpGdWQyNTZhVDU5MlZ4N29abEwyTVcwVElMTzcyU3hkUHdiNmtyTGNLRXB3d3BFNVVYQ0NmdENHRGUzODZlRUpCZXVoenpzYTlCR0E5UVFPRDNRa2tzWEQwTFRNcElwdnBNVmFaSCtwbEtpd0RxWkFBZURkb003Nm5ISGdlRjhqVXpZOXUrYzZLWTVQdThyNEVGbE83cCszQmhpMyIsIm1hYyI6ImViN2M3YzBmMTE1Y2I4MjA5Nzc1ZjRmMmQ0Mzk4MWFhY2FkY2M4OTljZGJjNzJiMzQwMjYyMDZlN2Y2YzY4MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IitlZVFFVzNmRGFxMWVQTXZtUklUT2c9PSIsInZhbHVlIjoiR3hQLzM4L1Blb1k2RERxTXBsWEpqcHp5UjZ2d1NIbFkzSWdXTmI1ajdQdWFqQXhNSlB4VlFabkR1U0hsODFjUG5mZTlBcGdqMlpTQXhmaUF5ajM5aE1WTFZBM2lQdmNjbUVyS2RhRWFWVlE4ZmN6QUJpZE5rZTd1TitQSUl0UEp5KzVZUU9EV1RHZXN2RmdndUZNMmlhSXV3UEk2Tjh1YTYxUVZ6OTdDc0dOY1pJSGVCZ1Nod2NyaXlQVEw5akJERkJ1NkhCUkRlN2YzbHZMUzF3bEc1a2o2YzdBTVZjMUdteVAxQkNQODRWU3JXUDI1S2xwNVJITFNWb3VZWnIrREJoTHo4VFdtWDJIV3ZpT3p3UkMyMUIwWW4wTnNHZWpOSjlNVmMzc2QxZ1VvUjNtT21VaWkrNXFRaWxkWGZLTFQwR3Q3dVFLclh6b25TWUw3ZHo2VmttejV1Y2x0S0ZPNUJtaEhWRFlhWWtmRzJ0dEF2Wk5YblNMS3AyZzN0ZDJGYnFIeHJtdUMyNitJTXh0RElmakRLYWlSd2x1d3U3ZHBSOVZmTm45YkxQWmo1VW1mMXZ3bzl3b0FmZC9QcmhJQ1o3dXNlaG54aU11a3A5L2JoVkwzcnRNbldsSDYrelJDVXI5b0VJNHp6aXhpTWQyMWxFemRVc0kvSG56TEljQ3ZnUnFyNEorUHIranVtWDliWWJPR1MyTEYxaStjR3l1RVpYSE5KcVlhdkd4V1Rvdjh1OEZ3VlRCaWhuTVpZMUYzbGhoYlJiOWZmaXlTTm1FMDBycU9xbGVwY0tqbm1TcHZXUXUrVUJEYkRaeWZvMUViZW5YWlFBMWpFZzZCbDBwUCIsIm1hYyI6IjljMTUxNTQ2MjFmOGVhNzQ5ZjFlMzJhNTJmMjA4NTkyMmU3ZWE1ZWY4MWY4ODRiMmI5N2ExZmJhMjgwMzc5NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
