В Калуге канализационный коллектор ремонтируют вручную

Аварийные работы ведутся на улице Детей Коммунаров.

- Из-за высокой степени износа коммуникаций произошёл излив сточных вод на поверхность, - рассказали 8 апреля в «Калугаоблводоканале». - Ситуация осложняется стеснёнными городскими условиями: ремонт ведётся буквально в полуметре от фундамента жилого дома, а тяжёлая спецтехника не может подъехать к месту аварии. В связи с этим все ремонтные операции - от вскрытия грунта до замены элементов трубы выполняются вручную.

Отремонтировать коллектор нужно на участке в 140 погонных метров.