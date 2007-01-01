В Калуге две семьи задолжали за воду 220 тысяч рублей
В среду, 8 апреля, водоканал рассказал о результатах проверки на улице Космонавта Волкова.
Там по восьми адресам числилась задолженность за холодную воду.
- В ходе проверки, осознав всю серьезность ситуации и перспективу остаться без воды, два абонента оперативно погасили задолженность в размере более 220 тысяч рублей на месте, что позволило им избежать отключения, - прокомментировали коммунальщики.
