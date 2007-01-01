В микрорайоне Кубяка оставили разрытый тротуар
В среду, 8 апреля, калужанка сообщила о проблеме в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, сейчас там разрушен тротуар.
— Все знают о случившейся перед Новым годом аварии в микрорайоне Кубяка, когда жители несколько дней были без воды, - рассказывает женщина. - Сейчас до сих пор огромные разрытия, провалы земли в парке. Глубина провала в тротуаре более 20 см. Ладно молодым, но пенсионерам забираться вверх-вниз ужасно неудобно. Обойти негде. Просим уже больше месяца.
— Специалисты проведут благоустройство участка до конца мая, по возможности раньше, - комментирует ситуацию Калугаоблводоканал.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь