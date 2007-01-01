В микрорайоне Кубяка оставили разрытый тротуар

В среду, 8 апреля, калужанка сообщила о проблеме в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, сейчас там разрушен тротуар.

— Все знают о случившейся перед Новым годом аварии в микрорайоне Кубяка, когда жители несколько дней были без воды, - рассказывает женщина. - Сейчас до сих пор огромные разрытия, провалы земли в парке. Глубина провала в тротуаре более 20 см. Ладно молодым, но пенсионерам забираться вверх-вниз ужасно неудобно. Обойти негде. Просим уже больше месяца.

— Специалисты проведут благоустройство участка до конца мая, по возможности раньше, - комментирует ситуацию Калугаоблводоканал.