Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге коллектор ремонтируют на улице Монастырской

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:29
0 347
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Объект включён в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2026 год после обращений Казанского Девичьего монастыря.

- Здесь проводится санация аварийного трубопровода диаметром 400 мм с применением современной технологии — без вскрытия грунта, с формированием прочного внутреннего покрытия, - рассказал 8 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

По его словам, на данный момент техническая готовность объекта составляет около 50%. Завершение планируется летом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFjcXl1c1ovQTVjUWFXTmVvdk4vYVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ095Z1Qrb284d1NORzFEOGVGT25MZkYyYmd4OG9JNURSbWt5dXc4TUpsOFV5akdZNHB3SDNhRDN0akZESEQ1Q0NxWVVJVnB0RUxFK1VxZlAwdTRFcE4wNEdEK2k0YnFkd2RORkQ0d0hrQXIwMXNScUtad2V2ZUYxS2d1TjhsMUlwUEFJVmlZRkFmVEswQUNQc0JuMFFWL3gwWnlLVnE4TGljT01yY0VVNHdaSW00L3FnK05WNWlqOHNpOTAzSHhNUmV4dnM3bzM1RC9SRGxjNTJONjhKV3ZML0o1OXBickthM1lmTDNISmtZVGNvMWRmWWJKQk9nUWwrUFRmeWluZmozd3dWZWQycXF2Tk1DQlRVNWlna3IxQkcvT3lCdHl1SUdteXU1dUxmNDdhdlNlYnNic1NCU1kwdlpHc1ZjUnFGTnlNbUdNSDNwaUdQcUNSMm5uREYxQWxDQ0psd09RRlprYU40M3hxN3BTL20wRDVFcCs5MXpUVXIrcW1vSnc2eFEwanc0OUFjaThsRnh4bWpxUTN1cnhEdG1sVGFkcjVqTnpja09hS3lnNktXR1N4dnRaSkhvYnRMSFp0VXZKdSIsIm1hYyI6IjBhNjIzZWI4MzM5NDUyYmY1ZTA5NDY5ZGJkYTIxNWVkMTY0OGIxMTkyZGE4MzEzMWYwYzM3Y2U5Mjc1ZjA2YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBkRm1QeDE2NDZTd2NzWFkyc1RYQXc9PSIsInZhbHVlIjoibzkvR2trMDNlNUFRUnNIdTRQdVZDZjVURjlwUmtHWkwyTHN4L3ZqZU5Eb3BKNS81QUZERC9JeGY1YVlMelg0bkxDNW9Sa3VvellnbDFpR2NCZXcwYnI2eGhuajhLNmxVWExXK3l1TVJqaDZhNkY1MDZrU2tCa0t6OXd1QkpVTzJ0aHptUGJ0TXVqL3lCemhKVkR5T1R2UENEaDg1VUp2V2RrOXhhRU9ESS95cEU1TXNrT2hXVXBka015c3JJRit5WmtlUWIxOFVMeDFwdjZXdkhlMlBxOEFBUVBLN2lzK3BheEJCTnJpUHUreFdpU1BDUlZnL0xnOEZSeUdXb042UEk2Rmh1c3JjSjNldTNkalJZVzNLMVVaNnRFaFRNYk1ldmgwcGVvb2dwY3VHWWlLU2pxZloyUHZOdGdzVzd4QUwxWTAxUW9OaXVkU25KMENUYWpJb1A5bUhITFNVNDFhaE9PRTJ0NHBpNWNXcWRhT1hkam1yK3VvK0lENVNBVVRDZGYveUJDR0xid3lXT1FudUczOENEOVhFT1JvS1FJRjdvM0sxcGxxcmp3V3NWMVR1WGhDWkNqSU9tMjJaRXNzVDhUMklYVmwycDBibGorQncyV0pobHFaOHFCeHRnWjB4QVhtVEd6UXNxOE1WZHJjODgwSFJlWEpEbUdReFFmYy9VTC9vTk5EaUVUK0srbHI2UFNhZFEzUWlKZS9OL0hScDlhN1Z5VXhlVGJ4VHdFRDR5M2RQQkhSMnBHcHZobnB2bE1KUUtDSTNZK21PUUZzaEpwV2tCQUo3czExcG41alFoNmJ3dHRiR3NYRGJKdnlQcHZ3d0ZPMXpqMlZ5NndraCIsIm1hYyI6ImYyNDIwMzM1MTg2Yjk4YmUzMGYwM2M2OWJhZjQ3ZjExMzAwOWQ2ZjE0ZThmZmFlYjU3YzdmMDg1ZjA0ZjFiYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+