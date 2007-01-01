Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге началась реставрация дома-памятника на улице Плеханова
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге началась реставрация дома-памятника на улице Плеханова

Дмитрий Ивьев
07.04, 10:30
В областном центре стартовали масштабные реставрационные работы в здании № 86 на улице Плеханова, которое имеет статус объекта культурного наследия.

Как сообщает Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта.

Подрядчикам предстоит не просто отремонтировать здание, но и сохранить его исторический облик, строго соблюдая все требования по защите памятников культуры. Завершить реставрацию планируется в августе текущего года.

Дом имеет богатую историю. Ещё в 1786 году в этом здании размещался один из крупнейших промышленных объектов Калуги — сахарный завод. В 1847 году здесь жил известный писатель и публицист Иван Аксаков. Позднее строение вошло в архитектурный ансамбль Архиерейского дома и соборной школы.

