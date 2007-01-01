В Калуге владельца старинного дома обязали восстановить интерьер

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщило о решении суда, согласно которому владелец здания на улице Академика Королёва, 26 должен восстановить интерьер вестибюля. Речь идёт о воссоздании знаменитой метлахской плитки, украшавшей пол в начале прошлого века.

В начале XX века полы в престижных калужских зданиях часто выкладывали плиткой «Товарищества барона Бергенгейма». Этот материал ценился за исключительную прочность и изящный внешний вид. Именно такой пол предстоит восстановить в бывшей Ковригинской богадельне.

Собственник уже приступил к выполнению судебного решения. Восстановление будет проводиться по архивным фотографиям: мастера воссоздадут сложный ковровый рисунок из восьмигранной плитки, который был утрачен в ходе незаконных строительных работ, проведённых владельцем ранее.