В Калуге на улице Салтыкова-Щедрина сосульки на крыше сбили вместе с шифером
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Салтыкова-Щедрина сосульки на крыше сбили вместе с шифером

Евгения Родионова
07.04, 11:30
Об этом в понедельник, 6 апреля, рассказала калужанка в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в доме №50 на улице Салтыкова-Щедрина управляющая компания сбивая сосульки с крыши сорвала шифер над её кухней.

— Обращалась в УК с просьбой о решении данного вопроса, так как там одни доски, которые уже гниют, - пишет женщина. - Заявку приняли и в ответ тишина, УК бездействует. Идут дожди и может затопить кухню. Прошу с этим разобраться.

— Согласно государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в вашем доме выбран непосредственный способ управления, - комментирует ситуацию Государственная жилищная инспекция Калужской области. - При таком способе управления собственники самостоятельно несут ответственность за содержание общего имущества дома.

Новости по тегу
жкх
