В калужском сквере Содружество наведут порядок в мае
В понедельник, 6 апреля, калужанин написал о проблеме с беспорядком в сквере Содружества в социальных сетях.
По его словам, сквер в таком состоянии с декабря.
— Вот так сейчас выглядит сквер Содружества после декабрьских работ коммунальщиков, - пишет мужчина. - Когда в порядок приведут?
— Благоустройство участка планируется провести до конца мая, по возможности раньше, - комментирует ситуацию «Калугаоблводоканал».
