В Кирове канализационные стоки льются на проезжую часть

В воскресенье, 5 апреля, калужанка рассказала о проблеме с центральным канализационным колодцем между домами №78 и 80 по улице Жмакина и домом №3 на улице Кондратюка в городе Кирове в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, колодец забит, канализационные стоки льются на проезжую часть.

— Кроме того, произошёл обвал асфальтированного покрытия около указанного колодца, - пишет женщина. - Жители указанных домов уже несколько дней пытаются заставить ответственные службы ликвидировать проблему, но толка нет. Длительное бездействие приведет к засору канализационных колодцев. Указанная ситуация происходит ежемесячно, но без «пинка» губернатора никто ничего не делает. Просим помощи в решении нашей проблемы.

— Специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер, - комментирует ситуацию «Калугаоблводоканал». - Колодец возле дома №3 на улице Кондратюка планируют подсыпать до среды.