В Калуге восстанавливают дом 18 века на улице Плеханова

В областном центре продолжаются работы по капитальному ремонту жилого дома № 86 по улице Плеханова. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области.

Это здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В 17 веке эта земля принадлежала роду Коробовых, а сам дом был возведён их потомками в середине 18 столетия.

В разное время здесь располагались сахарный завод купца Ивана Носова, жилые квартиры, а также соборная школа. Сохранились сведения, что в 1847 году на втором этаже проживал известный писатель и общественный деятель Иван Аксаков.

Сейчас подрядная организация ведёт капитальный ремонт объекта. Специалисты трудятся над обновлением кровли и фасада, восстанавливают отмостку, а также модернизируют внутренние инженерные коммуникации. Главная цель- сохранить исторический облик старинного здания и продлить срок его эксплуатации.