Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге восстанавливают дом 18 века на улице Плеханова
В Калуге восстанавливают дом 18 века на улице Плеханова

Евгения Родионова
05.04, 15:47
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В областном центре продолжаются работы по капитальному ремонту жилого дома № 86 по улице Плеханова. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области.

Это здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В 17 веке эта земля принадлежала роду Коробовых, а сам дом был возведён их потомками в середине 18 столетия.

В разное время здесь располагались сахарный завод купца Ивана Носова, жилые квартиры, а также соборная школа. Сохранились сведения, что в 1847 году на втором этаже проживал известный писатель и общественный деятель Иван Аксаков.

Сейчас подрядная организация ведёт капитальный ремонт объекта. Специалисты трудятся над обновлением кровли и фасада, восстанавливают отмостку, а также модернизируют внутренние инженерные коммуникации. Главная цель- сохранить исторический облик старинного здания и продлить срок его эксплуатации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
8 оценили
63%
13%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+