В деревне Афанасово оштрафовали организацию, повредившую газопровод при ремонте
В воскресенье, 5 апреля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о привлечении к административной ответственности организации, повредившей газопровод при проведении ремонтных работ.
По данным ведомства, порядная организация проводила ремонтные работы по реконструкции мостового перехода через реку Локня на автомобильной дороге Калуга-Детчино-Малоярославец.
Работы проводили в охранной зоне газопровода. При этом подрядчик не уведомил газораспределительную организацию и не получил необходимого разрешения. Из-за этого газопровод повредили.
Прокуратура района привлекла подрядную организацию к административной ответственности и назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ущерб возместили.
