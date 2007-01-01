В деревне Афанасово оштрафовали организацию, повредившую газопровод при ремонте
В деревне Афанасово оштрафовали организацию, повредившую газопровод при ремонте

Евгения Родионова
05.04, 11:29
В воскресенье, 5 апреля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о привлечении к административной ответственности организации, повредившей газопровод при проведении ремонтных работ.

По данным ведомства, порядная организация проводила ремонтные работы по реконструкции мостового перехода через реку Локня на автомобильной дороге Калуга-Детчино-Малоярославец.

Работы проводили в охранной зоне газопровода. При этом подрядчик не уведомил газораспределительную организацию и не получил необходимого разрешения. Из-за этого газопровод повредили.

Прокуратура района привлекла подрядную организацию к административной ответственности и назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ущерб возместили.

eyJpdiI6IkVhU1Q4dnU3UmNVUlh5Z3ZsTTgvU0E9PSIsInZhbHVlIjoiRUEwZVpiOXJxclJmQVFOVlBhZ2FVdnRhejhPQTVxeDN4NUlEdnVBUnVER3pVZVFDdDdQaGRqUEYrL3dwcXl6RHFwTWt1Q3lWYUUyRDNqMEEvWk9odXJwV3F6SlQySVUyd0MzT0tlYkMzTDRQbHR5RDVUMks5VTZhL1VRTzdlWVk5QVo1eXE2K3ZLUTduRUQxTmh2VkF4ckFZSmVLUUJzcnhTdWxZaDFITGdJRi84MUZocHBzemp5Tlg2YjFaMzdzbE9yUTZLY2xqRXBLMFlPWGFHL2hvNjg2blZFRTNSTS9NRm5JWEdPVzVJT0hTdEpJVUtKc2t4NFF2VU9yMWU2azllZGIxbjA3elZFN2doQVNBNzhpc29qSm9SWGhXbVdQMGU4NXYxcXplOVI0QW9YeWtnaGJ5MnlUbFBoZWgvTXdjVjNLcXlCMFVwT0dGckVuZjVXT3lVeUc3cVJLSGg4blhNOHhuR2MyT3Z0MWQzUk5hUWFXMmI5ZFR1aFlxZys4OVBqV3BMYlc4N1NiWjBXc2lEWXlaSzZNU3RRcHZYQUJmZzR5clFVakRyVHNmZnFtTzJlV2YrT0pPVVA0L2xyQiIsIm1hYyI6IjI4ZWQ1MWIzM2I1NDM2OWFhYzFjYzM2OWUwNjliOWQ0N2I4NjM0MjM0NzVkZjBmZGM3Y2NlOTc3YjhmMDExMjIiLCJ0YWciOiIifQ==

