В деревне Афанасово оштрафовали организацию, повредившую газопровод при ремонте

В воскресенье, 5 апреля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о привлечении к административной ответственности организации, повредившей газопровод при проведении ремонтных работ.

По данным ведомства, порядная организация проводила ремонтные работы по реконструкции мостового перехода через реку Локня на автомобильной дороге Калуга-Детчино-Малоярославец.

Работы проводили в охранной зоне газопровода. При этом подрядчик не уведомил газораспределительную организацию и не получил необходимого разрешения. Из-за этого газопровод повредили.

Прокуратура района привлекла подрядную организацию к административной ответственности и назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ущерб возместили.