В селе Маклаки коммунальщики провели профилактику водопроводных сетей

Работы прошли в воскресенье, 5 апреля, в Думиничском районе.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Там промыли около 700 метров водопровода диаметром 63 и 75 мм - от станции водоочистки до жилых домов. Когда промывка завершена, лаборанты берут пробы воды для проверки её соответствия санитарным требованиям.

Благодаря таким работам вода в кранах становится качественнее, а жители получают чистую воду.