В Калуге уберут ветки на улице Билибина
В пятницу, 27 марта, калужанка рассказала о неубранных в городе ветках.
По её словам, возле дома №28 на улице Билибина ветки лежат с зимы.
— Просто свалка из веток, - пишет горожанка. - Всё лежит, гниёт и никому нет дела. Когда её уберут?
— Уберут на следующей неделе в рамках субботника, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства Калуги.
