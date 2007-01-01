В Мещовском районе участнику СВО дали квартиру

В пятницу, 27 марта, прокуратура Мещовского района сообщила о предоставлении квартиры участнику специальной военной операции.

По данным ведомства, 55-летний мужчина встал в очередь на жильё ещё в июне 2024 года. Однако местная администрация не стала ремонтировать муниципальную квартиру, чтобы предоставить её бойцу по договору социального найма.

После вмешательства прокуратуры нарушение устранили. В итоге участнику специальной военной операции предоставили благоустроенную квартиру.