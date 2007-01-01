В Калуге в квартире на Баумана течёт крыша

В четверг, 26 марта, в нашу редакцию обратилась калужанка. Она рассказала о проблеме с протекающей крыша в доме №11/10 на улице Баумана.

По её словам, проблема началась в 2024 году.

— До 2026 года устраняли своими силами, - пишет женщина. - В 2026 году писали в УК, ГЖИ, прокуратуру. УК ответное письмо в наш адрес не направляли. Ответили устно, что капитальный ремонт был в 2020 году. По факту ничего не производилось. Жильцы не в курсе. Трубы не менялись, крыша не ремонтировалась, дом и подъезды не красили. Все собственники в недоумении.

— После проведения контрольно-надзорных мероприятий по официальному обращению одного из жителей данного дома с указанной проблемой в адрес УК было выдано предписание, - комментирует ситуацию Государственная жилищная инспекция Калужской области. - Выполнение предписания будет проконтролировано нашим сотрудником.