В Калуге начали ремонтировать бывшую богадельню

Фондом капитального ремонта начаты работы в доме № 6 на улице Воскресенской.

- Здание было построено в конце XVIII века. 1 августа 1869 в его первоначальном объёме была открыта богадельня на 30 престарелых, - рассказал 26 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Инициатором её создания стал почётный гражданин, купец Иосиф Павлович Пестриков, пожертвовавший собственный дом и 41 тыс. рублей. В 1885 в специально возведённой пристройке было открыто Пестриковское убежище — для поддержки способных и малообеспеченных учеников.

В 1919–1920 здание было муниципализировано, богадельня и убежище прекратили своё существование, а сам объект долгое время практически не ремонтировался.

Сегодня это многоквартирный дом.

Там запланированы ремонт кровли и отмостки, обновление систем холодного водоснабжения и канализации, реставрация фасадов.