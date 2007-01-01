Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге начали ремонтировать бывшую богадельню
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начали ремонтировать бывшую богадельню

Дмитрий Ивьев
26.03, 11:11
0 759
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Фондом капитального ремонта начаты работы в доме № 6 на улице Воскресенской.

- Здание было построено в конце XVIII века. 1 августа 1869 в его первоначальном объёме была открыта богадельня на 30 престарелых, - рассказал 26 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Инициатором её создания стал почётный гражданин, купец Иосиф Павлович Пестриков, пожертвовавший собственный дом и 41 тыс. рублей. В 1885 в специально возведённой пристройке было открыто Пестриковское убежище — для поддержки способных и малообеспеченных учеников.

В 1919–1920 здание было муниципализировано, богадельня и убежище прекратили своё существование, а сам объект долгое время практически не ремонтировался.

Сегодня это многоквартирный дом.

Там запланированы ремонт кровли и отмостки, обновление систем холодного водоснабжения и канализации, реставрация фасадов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
0%
20%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+