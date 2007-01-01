В деревне Тереховское наледь на дороге мешает проезду
В деревне Тереховское наледь на дороге мешает проезду

Евгения Родионова
25.03, 17:05
Об этом во вторник, 24 марта, сообщил житель деревни в социальных сетях.

По его словам, сейчас там проезд крайне затруднен.

— Дорога на въезде в деревню не в проездном состоянии для легкового транспорта, - пишет мужчина. - Администрация предлагает только дождаться погоды, когда само все растает, жители не могут нормально пройти и доехать к магазинам. Помогите решить данный вопрос с расчисткой дороги.

— В момент дневной оттепели и ночных заморозков, образование снежной каши, луж и колейности на грунтовой дороге избежать невозможно, - комментирует ситуацию администрация Жуковского района. - К сожалению, очередная расчистка не принесла положительного результата. Необходимо время для полного таяния наледи.

