В Калуге пообещали убрать «чудо-ручей» в переулке Хрустальном
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пообещали убрать «чудо-ручей» в переулке Хрустальном

Евгения Родионова
25.03, 14:58
В среду, 25 марта, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой привлечь внимание к проблеме с протечкой на переулке Хрустальный.

По её словам, со стороны переулка Хрустальный около школы №22 прорвало водопроводную трубу.

— Уже месяц как рекой льётся и никому до этого нет дела, - пишет женщина.

— В результате проведения обследования предположительно установлено место образования утечки, - комментирует ситуацию Водоканал. - До конца недели планируем устранить проблему.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

