В Калуге планируют ремонт Дома Чижевского
На данный момент выдано задание на разработку проектной документации для проведения ремонтных работ. Об этом в среду, 25 марта, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Здание на улице Московской было построено в XIX веке и является объектом культурного наследия регионального значения.
В 1913–1925 годах в этом доме жил и работал профессор Александр Чижевский.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь