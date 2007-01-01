В Калуге планируют ремонт Дома Чижевского
В Калуге планируют ремонт Дома Чижевского

Дмитрий Ивьев
25.03, 08:48
Фото: Евгений Чудаков.
На данный момент выдано задание на разработку проектной документации для проведения ремонтных работ. Об этом в среду, 25 марта, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Здание на улице Московской было построено в XIX веке и является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1913–1925 годах в этом доме жил и работал профессор Александр Чижевский.

Новости по тегу
недвижимость
Новости компаний
