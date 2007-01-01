В Калуге рассказали, что построят на месте снесенных домов на улице Глаголева

Дмитрий Ивьев
25.03, 11:23
Там появится спортивный центр, сообщил 24 марта глава Калуги Дмитрий Денисов, выступая с отчётом перед депутатами Городской Думы.

Пустырь, который образовался после расселения ветхих домов, долго оставался невостребованным. Теперь там планируют построить многофункциональный спортзал, где смогут заниматься и взрослые, и дети.

Денисов выразил уверенность, что объект нужен местным жителям.

К строительству привлекут частного инвестора в рамках государственно-частного партнёрства.

