В Калуге заменят 30 километров теплосетей до конца года

На тех участках, где трубы уже поменяли, за последние пять лет не случилось ни одной аварии, рассказал 24 марта глава города Дмитрий Денисов.

В этом году также планируют закончить строительство новой котельной на улице Маяковского и модернизировать ещё две — на улицах Кубяка и Луначарского. Также начали проектировать котельную в переулке Малинники: её должны запустить в 2027 году.

Всего за последние пять лет в Калуге обновили 12 котельных.