Более 500 калужан получат новые квартиры до конца года

В Калуге продолжается расселение аварийных домов. До конца 2026 года новые квартиры получат 568 человек — это жители 20 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год.

Всего в рамках первого этапа программы планируется расселить 268 жилых помещений. Работа уже идёт: только в прошлом году город заключил 26 контрактов на покупку 168 квартир для переселенцев.

Об этом рассказал 24 марта глава Калуги Дмитрий Денисов, выступая с отчётом перед депутатами Городской Думы. По его словам, администрация продолжает искать подходящее жильё на первичном и вторичном рынке, чтобы люди могли переехать в комфортные условия как можно скорее.