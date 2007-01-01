В Калуге на Хрустальной три месяца ищут протечку воды
В Калуге на Хрустальной три месяца ищут протечку воды

Евгения Родионова
25.03, 09:56
Во вторник, 24 марта, калужанка сообщила о протечке на переулке Хрустальный.

По её словам, вода течёт уже три месяца.

— Администрация УК «Новые Черёмушки» неоднократно сообщала в ГП «Калугаоблводоканал» об этой аварии, - пишет женщина. - Жители домов №27 и №29 считают, что это чудо-родник «Хрустальный», и просят главу городского округа разрешить его обустройство.

— Знаем о ситуации, - комментирует администрация города Калуги. - Наши специалисты проводят поиски источника утечки.

