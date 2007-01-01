В селе Детчино разваливается мусорная площадка

Во вторник, 24 марта, жительница села Детчино Малоярославецкого района Калужской области рассказала о проблемном мусорном контейнере в социальных сетях.

— Так выглядит мусорка в Детчино возле почты, - пишет женщина. Местные власти говорят, что нет денег для ремонта. Это ужасно.

— Ремонт контейнерной площадки планируем выполнить в весенне-летний период, - прокомментировала ситуацию администрация Малоярославецкого района.