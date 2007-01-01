В селе Детчино разваливается мусорная площадка
Во вторник, 24 марта, жительница села Детчино Малоярославецкого района Калужской области рассказала о проблемном мусорном контейнере в социальных сетях.
— Так выглядит мусорка в Детчино возле почты, - пишет женщина. Местные власти говорят, что нет денег для ремонта. Это ужасно.
— Ремонт контейнерной площадки планируем выполнить в весенне-летний период, - прокомментировала ситуацию администрация Малоярославецкого района.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь