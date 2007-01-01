В Людиново загрязняют реку канализационными стоками
В понедельник, 23 марта, жительница города Людиново написала о проблеме с загрязнением реки в социальных сетях.
— Когда канализационные стоки с завода перестанут попадать в реку Сукремля? - задаётся вопросом местная жительница. Людиново задыхается от стоков и от дыма глаза слезятся.
— В ходе проверки территориальный отдел Роспотребнадзора выявил нарушения, в том числе по состоянию реки Сукремля, - комментирует администрация города Людиново. - Информация по результатам проверки направлена в природоохранную прокуратуру для принятия мер. По качеству воздуха в начале февраля Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций. Материалы проверки направлены в министерство природных ресурсов для дальнейшего рассмотрения.
