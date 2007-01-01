Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В селе Маклино ищут подрядчика для ремонта мусорной площадки
Недвижимость и ЖКХ

В селе Маклино ищут подрядчика для ремонта мусорной площадки

Евгения Родионова
24.03, 11:11
В понедельник, 23 марта, жительница села Маклино Малоярославецкого района Калужской области сообщила о проблеме с мусорной площадкой в социальных сетях.

По её словам, зимой там оторвалась калитка, которая была не качественно приварена, а в начале марта месяца оторвалась верхняя петля ворот.

— Пол года назад нам сделали новую мусорную площадку, пишет местная жительница. - Ворота сделали, а калитку так и не сделали. Есть подозрения, что калитку своровали, так как администрацию жители предупреждали, что она оторвалась, просили убрать, чтобы могли в дальнейшем восстановить, но её просто оставили на мусорке со словами, что нет ещё подрядчика, кто за это отвечает, никуда не убрав, а через дней пять она пропала.

— Сейчас определяется подрядчик на содержание контейнерных площадок, - комментирует администрация Малоярославецкого района. Победитель аукциона выполнит ремонт контейнерной площадки. Необходимо время для решения вопроса.

