Жители села Грабцево третий год утопают в мусоре из-за отсутствующих баков

В понедельник, 23 марта, жительница села Грабцево Ферзиковского района Калужской области сообщила о проблеме с вывозом мусора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, проблема не решается с ноября.

— Сейчас там стоит ограждение под мусорные баки, которые так и не поставили за три года, пишет местная жительница. - Люди(свиньи) просто закидали всё мусором. А в начале декабря администрация Ферзиковсого района обещала все убрать до морозов, но увы обещание они не сдержали. Уже март и мусора всё больше и больше.

— Сейчас мы не можем вывезти мусор на площадке из-за образовавшейся на нём наледи, - комментирует ситуацию администрация Ферзиковского района. После того как все растает, ориентировочно в течение месяца, обязательно проведем уборку. Контейнеры планируем закупить в текущем году.