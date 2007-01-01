Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Малоярославец останется без воды
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Малоярославец останется без воды

Дмитрий Ивьев
23.03, 17:09
0 203
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проблемы с водоснабжением города ожидаются вечером в понедельник, 23 марта.

- В связи с произошедшей аварийной ситуацией при производстве работ по капитальному ремонту сети водоснабжения по ул. Чистовича и возникшей утечкой на магистральном подающем трубопроводе, УМП «Водоканал» вынуждено приостановить подачу водоснабжения на город для устранения образовавшегося порыва, - заявил глава района Вячеслав Парфенов. - После устранения утечки водоснабжение будет возобновлено. Сейчас вода в городе еще будет в течении часа. Прошу по возможности сейчас сделать запасы воды.

Ориентировочное время устранения повреждения – 21:00-22:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+