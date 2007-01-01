Малоярославец останется без воды

Проблемы с водоснабжением города ожидаются вечером в понедельник, 23 марта.

- В связи с произошедшей аварийной ситуацией при производстве работ по капитальному ремонту сети водоснабжения по ул. Чистовича и возникшей утечкой на магистральном подающем трубопроводе, УМП «Водоканал» вынуждено приостановить подачу водоснабжения на город для устранения образовавшегося порыва, - заявил глава района Вячеслав Парфенов. - После устранения утечки водоснабжение будет возобновлено. Сейчас вода в городе еще будет в течении часа. Прошу по возможности сейчас сделать запасы воды.

Ориентировочное время устранения повреждения – 21:00-22:00.